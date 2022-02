Salernitana-Spezia, Sabatini: “La tensione è quasi insopportabile”

Dal mercato alle ambizioni del club, il ds Walter Sabatini ha parlato prima di Salernitana-Spezia

La Salernitana è chiamata all’impresa per salvarsi. Prima di scendere in campo con lo Spezia, i granata si trovano nell’ultima posizione della classifica, distanti di quattro lunghezze dal Genoa penultimo. L’undici di Colantuono ha dunque l’obbligo di mantenere un ruolino da ‘zona Champions’ ma il mercato del nuovo ds Walter Sabatini lascia qualche speranza in più a tutto l’ambiente.

Il dirigente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del posticipo contro i liguri, avversario che lotta per lo stesso obiettivo. Il mercato ha portato importanti innesti – 11 in totale – tra i quali Fazio, Verdi e Perotti, un mix di talento ed esperienza per mantenere la fiammella della speranza di salvarsi accesa fino a maggio. Sabatini ha dichiarato di sentire tantissima pressione in vista del girone di ritorno del campionato: “Andrei volentieri in albergo per ascoltare la partita alla radio. Una tensione quasi insopportabile ma ho una grande voglia – prosegue -. Un calcio senza paura è improponibile. Un pizzico di paura devi avercela sempre”.

Salernitana, Sabatini pensa al presente e al futuro della squadra

Colantuono avrà pochissimo tempo per integrare gli 11 nuovi innesti nel gruppo squadra. Sabatini è convinto che il mister stia lavorando al meglio. Infine, il ds ha parlato del suo grande lavoro nel mercato di gennaio: “Vado ad istinto, lavoro la notte e vado di fretta. Abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Questa è una squadra che guarda anche al futuro”.