Calciomercato, il Milan rischia grosso: alla Juve con lo scambio

La Juventus pensa allo scambio che può mandare ko il Milan, nel prossimo calciomercato estivo: sacrificio in attacco

La Juventus si gode la vittoria sulla Fiorentina che mette una seria ipotetica sulla finale di Coppa Italia, in vista della gara di ritorno all’Allianz Stadium. I bianconeri sono ora chiamati ad affrontare in Serie A prima lo Spezia, poi la Sampdoria, per cercare di mantenersi attaccata al treno scudetto. La società torinese non intende però farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione: la sessione estiva di calciomercato regalerà ulteriori sorprese alla squadra di Allegri. Il tecnico livornese, dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, attende con ansia quella che rischia di essere una vera e propria rivoluzione per la Juventus.

In tal senso, uno degli obiettivi del Milan per l’anno prossimo piace tanto anche alla ‘Vecchia Signora’ che intende farsi avanti e superare Maldini e Massara. Si tratta di Renato Sanches, talento del Lille che in Francia sta facendo benissimo ed è già stato accostato con forza ai colori rossoneri. La Serie A dunque nel futuro del centrocampista portoghese, con la Juventus pronta a valutare un clamoroso scambio pur di superare il Milan e regalare ad Allegri il forte centrocampista che, in stagione con il Lille, ha collezionato 23 presenze, 1 rete e 3 assist vincenti.

Juventus, Renato Sanches con lo scambio: Milan ko

In scadenza il 30 giugno 2023 con la società francese, Renato Sanches viene valutato non meno di 20-25 milioni di euro dal Lille. Un prezzo più che abbordabile: la Juventus, però, può cercare di abbassare la cifra inserendo nell’affare una contropartita.

Si tratta del brasiliano Kaio Jorge che con Allegri, un pò per gli infortuni ed un pò per scelta tecnica, ha faticato fino ad ora a trovare spazio. L’attaccante ha una valutazione intorno ai 15 milioni e potrebbe dire addio alla ‘Vecchia Signora’ tra pochi mesi.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che rischia di veders sfumare Renato Sanches: i bianconeri sono pronti al colpaccio grazie allo scambio.