Coverciano si svuota: sei calciatori lasciano il ritiro

Dopo la disfatta patita contro la Macedonia del Nord, si svuota il ritiro di Coverciano: Mancini deve fare a meno di sei giocatori in vista del match con la Turchia



A Casa Azzurri la delusione per l’incredibile estromissione da Qatar 2022 è ancora viva. In un clima di apparente tranquillità – mista certamente ad un po’ di inevitabile ‘depressione’ sportiva – il gruppo si prepara per l’inutile quanto obbligatorio match contro la Turchia, in programma martedì 29 marzo a Konya (alle 20.45 ora italiana).

In vista del confronto contro Calhanoglu e compagni, il ct Mancini – che potrebbe dirigere per l’ultima volta la selezione azzurra – deve fare a meno di ben sei pedine. Tra giocatori infortnati ed altri per i quali sembrerebbe essere stata già prevista una rotazione in caso di eliminazione contro la Macedonia, sono diversi i profili, anche eccellenti, che non parteciperanno al match. Vediamo chi sono.

Verso Turchia-Italia, ‘fuggi fuggi’ dal ritiro azzurro

Come riportato dalle cronache odierne, al termine dell’allenamento odierno il Ct Mancini ha deciso di ridurre l’organico della Nazionale in ritiro a Coverciano. Dopo la partenza di Verratti questa mattina, quindi, lasciano il Centro Tecnico Federale gli indisponibili Berardi e Gianluca Mancini, che hanno accusato problemi nel corso della gara con la compagine slava.

A questi si sono poi aggiunti Jorginho, Immobile ed Insigne, che parrebbero essere stati ‘allontanati’ dal selezionatore nell’ambito di un’alternanza già prevista in vista della gara con la Turchia. Non mancherà dunque spazio per le seconde linee, rappresentate non solo da chi è rimasto in panchina contro Bardhi e compagni. Ma anche da quei calciatori che, pur in ritiro, non erano stati convocati per la semifinale dei Playoff. E che ora scalpitano. Sebbene il match sia assolutamente inutile, la vetrina azzurra rappresenterà pur sempre un’occasione per chi nell’Italia spera di giocarci nel prossimo futuro…