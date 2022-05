Scambio super: doppio colpo Juve, ‘decide’ de Ligt

La Juventus può mettere a segno un doppio grande colpo nella prossima sessione di mercato: dipende tutto da de Ligt

La Juventus ha chiuso una stagione decisamente deludente. Zero titoli, un gioco che stenta a decollare ed il vertice del calcio italiano decisamente lontano. Nei piani della ‘Vecchia Signora’ vi è però la ferma volontà di tornare a lottare per lo scudetto così come arrivare il più lontano possibile anche in Champions League. Per farlo servirà lavorare tanto nella prossima sessione di calciomercato che potrebbe quindi registrare non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione di Allegri. Le richieste dell’allenatore livornese saranno accontentate.

Salutati Dybala e Chiellini, il prossimo nome che potrebbe dire addio alla società torinese è Matthijs de Ligt. L’olandese ha vissuto una buona stagione con 42 presenze, 3 reti ed 1 assist vincenti: il suo futuro può però essere lontano dalla Juventus. Delle diverse società che negli ultimi mesi hanno sondato il terreno per l’ex capitano dell’Ajax, una in particolare ‘rischia’ di riservare un doppio colpo per la gioia di Allegri.

Chelsea su de Ligt: scambio due per uno

La Juventus non farà sconti. Per de Ligt serviranno non meno di 70-80 milioni di euro, da mettere sul piatto la prossima estate. Una cifra importante che il Chelsea spera di alleggerire, se effettivamente l’olandese diventasse la priorità per la difesa dei ‘Blues’, con addirittura due contropartite da spedire in direzione Torino. La prima è Emerson Palmieri, terzino che in questa stagione ha giocato in prestito al Lione ed è destinato a fare ritorno a Londra.

L’ex romanista ha una valutazione vicina ai 15 milioni di euro. In seconda battuta, un profilo che da anni piace alla ‘Vecchia Signora’ è certamente quello di Jorginho. L’ex regista del Napoli, in scadenza tra un anno, viene valutato non meno di 40 milioni di euro.

Jorginho ed Emerson Palmieri possono quindi essere i due colpi che il Chelsea è disposto a proporre alla Juventus per il cartellino di de Ligt: solo l’estate potrà alimentare lo scambio tra i bianconeri ed i ‘Blues’.