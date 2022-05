Marotta rischia grosso: ritorno di fiamma, Inter a mani vuote

L’Inter rischia di veder sfumare definitivamente l’ex Serie A: il ritorno in Italia, alla corte di Inzaghi, è più lontano

L’Inter guarda al futuro. Dopo aver portato a casa Supercoppa italiana e Coppa Italia, i nerazzurri sono finiti alle spalle del Milan in un campionato di Serie A tra i più combattuti degli ultimi anni. L’intenzione della società nerazzurra rimane però la stessa: migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per competere sia in Italia che in Europa. Il calciomercato estivo, in tal senso, capita nel momento giusto con diverse idee sul taccuino di Marotta e Ausilio per mantenere competitiva la squadra lombarda.

Gli occhi dell’Inter sono rivolti al calcio spagnolo ed in particolar modo in casa Atletico Madrid dove, secondo quanto riportato da ‘Team Talk’ e ripreso da ‘Fichajes.net’ in Spagna, un big di Diego Simeone che da diverso tempo è seguito dall’Inter, sarebbe più vicino a fare le valigie per approdare in Premier League, allontanandosi definitivamente dalla pista nerazzurra. Marotta rischia dunque una clamorosa beffa di mercato.

Simeone lo manda in Premier: 35 milioni e Inter ko

Rodrigo de Paul non ha certo brillato nella sua prima stagione con la maglia dei ‘Colchoneros’. L’argentino ha collezionato 48 presenze con 4 reti e 2 assist vincenti, dopo aver firmato la scorsa estate un quinquennale e portato 35 milioni di euro nelle casse dell’Udinese. Adesso, però, il destino del talentuoso centrocampista sembrerebbe poter già essere lontano da Madrid. L’Inter monitora la situazione ma ad averla vinta potrebbe essere il Leeds che già nei mesi scorsi aveva provato ad affondare il colpo per de Paul e adesso pianifica un nuovo assalto.

Il ds degli inglesi Orta stravede per il 28enne di Sarandì e vorrebbe consegnarlo al tecnico Jesse Marsch nelle prossime settimane. Potrebbero servire proprio 35 milioni per strapparlo alla società spagnola. Dall’Inghilterra, però, non escludono l’ipotesi ma fanno sapere come i ‘Colchoneros’, nonostante la forte concorrenza, potrebbero dare una seconda chance a de Paul per un’altra stagione.

L’Inter resta in attesa, con l’ipotesi che potrebbe beffare Marotta e Inzaghi che rimane vivissima sullo sfondo: su de Paul, accostato in passato anche alla Juventus, c’è l’ombra della Premier League.