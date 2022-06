Scambio col PSG: Allegri su tutte le furie

La Juventus rischia di dire addio a due big: lo scambio con il PSG fa infuriare i bianconeri, doppia beffa dietro l’angolo

L’estate della Juventus passerà inevitabilmente dal calciomercato. Dopo aver chiuso una delle peggiori annate della recente storia bianconera, il presidente Agnelli vuole rilanciare con forza il progetto bianconero. Tornare a lottare concretamente sia in Serie A che in Champions League: un obiettivo che, inevitabilmente, passerà dalle scelte sui nomi che arricchiranno la rosa di Massimiliano Allegri.

Se Paul Pogba sembra ormai ad un passo dalla firma con la ‘Vecchia Signora’, brutte notizie arrivano invece dalla Francia. Il Psg di Al-Khelaifi avrebbe pronta un’offerta per il gioiello che, da mesi, è finito in cima alla lista del ds Cherubini. Lo scambio può firmare una doppia clamorosa beffa per Massimiliano Allegri.

Al PSG con lo scambio: Juve, doppio ko

Il PSG è pronto a farsi avanti per Nicolò Zaniolo, da tempo tra le priorità della Juventus per sostituire Paulo Dybala. Zaniolo piace tanto alla ‘Vecchia Signora’ che pianifica ormai da tempo il possibile assalto al talento della Roma, visto che la sua permanenza nella Capitale è ancora in forte dubbio. La società di Al-Khelaifi è intenzionata ad accontentare le richieste della Roma, che per il cartellino di Zaniolo chiede non meno di 50 milioni. L’ultima idea porta ad uno scambio con un conguaglio di circa 25 milioni ed il cartellino di un grande ex, pronto a tornare in giallorosso.

Quel Leandro Paredes avvicinato in numerose occasioni alla Juventus e che adesso può deciderere di vivere una seconda avventura, a cinque anni dal suo addio alla Roma, nella Capitale. L’argentino ha una valutazione di 25 milioni che, numeri alla mano, permetterebbe ai giallorossi di mantenere l’alta valutazione di Zaniolo incassando anche un rinforzo di spessore europeo per la mediana di Josè Mourinho. Una doppia brutta notizia per la Juventus che, in un colpo solo, perderebbe due obiettivi che Allegri sogna di avere ormai da lungo tempo.

Zaniolo, quindi, rischia di salutare la Juventus definitivamente: lo scambio con il centrocampista argentino può complicare i piani della ‘Vecchia Signora’.