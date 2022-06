Guardiola vuole de Ligt, la proposta della Juventus spiazza

Resta la situazione di incertezza sul futuro di de Ligt: il Manchester City si fa avanti, la Juventus ha una risposta precisa

Situazione di incertezza quella legata al futuro di de Ligt. La Juventus sta lavorando al possibile rinnovo del centrale olandese per rivedere al ribasso l’ingaggio percepito dal calciatore. Come raccontato da Calciomercato.it, non si registrano progressi da questo punto di vista mentre la novità è rappresentata dai passi concreti mossi dalle due società di Manchester.

City e United hanno preso contatti con l’entourage di de Ligt, anche senza arrivare a proposte concrete presentate alla Juventus. I bianconeri, dal canto loro, hanno una posizione abbastanza chiara: l’idea è di rinnovare il contratto all’ex Ajax, in alternativa cederlo per una cifra però non inferiore ai 70 milioni di euro. A Torino si resta in attesa di eventuali proposte e una di queste potrebbe arrivare proprio dal Manchester City.

Calciomercato Juventus, la proposta del City per de Ligt

In particolare Guardiola, grande estimatore di de Ligt, potrebbe rompere gli indugi e bussare alla porta bianconera per prendersi il centrale. Dall’altra parte hanno però già pronta una richiesta precisa: Ruben Dias come contropartita nell’affare.

Un difensore giovane come de Ligt, di grande prospettiva e già in passato seguito dai bianconeri. Il City lo ha acquistato per 68 milioni di euro due stagioni fa e difficilmente Guardiola accetterebbe di inserire in uno scambio con de Ligt. Uno scambio destinato quindi a non realizzarsi, anche se l’interesse per l’olandese del Manchester non si arresterà davanti alla prima richiesta bianconera. Guardiola vuole l’ex Ajax e alla Juventus non resta che attendere una proposta concreta per definire il futuro del giovane difensore. Sirene inglesi per de Ligt suonano da Manchester: da capire se saranno abbastanza forti da ammaliare la società bianconera.