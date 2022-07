La Juve prova il sorpasso, Maldini beffato: la doppia arma di Cherubini

Lungi dall’esser finito, il mercato della Juve potrebbe regalare un altro colpo top: sul giocatore c’è anche l’interesse del Milan

Sostiutito de Ligt con Gleison Bremer, e promosso – almeno per ora – Federico Gatti come risorsa utile a tutti gli effetti per la prossima stagione, il mercato bianconero per il reparto arretrato potrebbe non esser finito qui.

In fondo l’assenza di un pilastro come Giorgio Chiellini dovrebbe ancora essere colmata. Dopo l’infruttuoso assalto ad Antonio Rudiger, che ha sposato da tempo – da svincolato – la causa del Real Madrid, i dirigenti bianconeri sono sempre a caccia dell’occasione giusta per puntellare la difesa. Nei campioni dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte milita un calciatore che pare perfetto per le esigenze bianconere.

La Juve sfida il Milan per Ndicka: due giovani sul piatto

Già nel mirino del Milan soprattutto da quando è sfumato il passaggio in rossonero di Sven Botman, Evan Ndicka è finito per essere seguiro anche da Federico Cherubini e dal suo staff. La valutazione di mercato – 32 milioni – non è certo tra le più basse, ma la Juve può giocarsi due carte importanti.

Per abbasasre il cash chiesto dal club teutonico, la dirigenza torinese vorrebbe inserire nell’affare anche i giovani Gabriele Boloca e Hamza Raifa, prodotti di quella fucina di talenti rappresentata dalla Juventus Under 23. Il Milan rischia di incassare un’altra beffa nello stesso settore di campo…