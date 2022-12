Si prendono Abraham: Allegri può esultare

L’interesse della big inglese sul centravanti della Roma fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico bianconero

Reduce da una stagione, la precedente, in cui non solo ha segnato 17 reti in campionato, ma in cui è risultato decisivo anche nel vittorioso cammino della sua Roma in Conference League, Tammy Abraham ha vissuto una seconda parte di 2022 da incubo. Dopo i 27 gol realizzati in 53 gare in tutte le competizioni nel 2021/22, l’ex Chelsea ha inziato la sua stagione in giallorosso con le polveri bagnate. Sono solamente 4 infatti, dopo 20 gare totali, le reti realizzate dal britannico nel 2022/23. Il tutto accompagnato oltretutto da una serie di prestazioni assolutamente non all’altezza della situazione.

Lo stesso Mourinho, che ha sempre difeso il suo giocatore, sembra ora aver perso la pazienza. Dopo i continui inviti a ‘svegliarsi’, l’attaccante sembra aver esaurito i bonus. Il calciatore, che ha pagato sulla sua pelle il disastroso avvio di stagione con la mancata convocazione per Qatar 2022, ha però ancora molti estimatori in Premier. Dove i ricordi legati alle ottime stagioni disputate con la maglia del Chelsea riecheggia ancora. È però un’altra società inglese, che pareva sul punto di portare l’assalto a Dusan Vlahovic, ad essere sulle tracce del centravanti.

Lo United molla Vlahovic e si tuffa su Abraham

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘TeamTalk.com‘, il Manchester United avrebbe rotto gli indugi nella caccia ad un attaccante centrale da inserire in rosa. Appurato che la Juve non cede Vlahovic per meno di 80 milioni, le mire di ten Hag e dello staff tecnico dei Red Devils si sarebbero rivolte verso il giocatore della Roma.

La notizia rende indubbiamente felice Max Allegri che, al di là di qualche screzio col suo giocatore, sa bene che una partenza di Vlahovic a gennaio non potrebbe essere compensata con un arrivo di pari valore. Nel contempo l’assalto dello United ad Abraham potrebbe complicare, per gli stessi motivi, i piani dello Special One. Che si ritroverebbe col solo Andrea Belotti come centravanti di ruolo. Ma con un discreto gruzzolo, sebbene con poco tempo a disposizione, da investire su un altro attaccante.