Assalto al big di Inzaghi: ‘regalo’ Champions per i bianconeri

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare un clamoroso regalo come risorsa per il club

Sembrava poter essere un mercato invernale silente, fatto di pochi colpi e tutto sommato anche di poche indiscrezioni ma, come spesso accade, anche stavolta le sorprese non mancano. Dalla possibilità di un clamoroso trasferimento di Nicolò Zaniolo al Milan – o in Inghilterra – al ventilato scambio, poi saltato, tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié, non è mancato materiale per gli operatori di mercato. Dagli addetti ai lavori per finire con le testate giornalistiche.

L’Inter è suo malgrado protagonista degli ultimi giorni di contrattazione per la spinosa vicenda Skriniar, che ancora potrebbe traferirisi a Parigi a metà stagione. Il caso del difensore slovacco non è il solo ad agitare i sonni dei tifosi nerazzurri: i mal di pancia di Denzel Dumfries, finito in panchina senza mai entrare nelle ultime due gare di campionato – è un qualcosa con cui fare i conti. Così come la delusione dello stresso Brozovic, per il quale il recupero dall’infortunio sta diventando un vero e proprio mistero.

Il futuro di Brozovic: irrompe il Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni il futuro del playmaker croato sarebbe ormai segnato. Nell’impossibilità, per venditore e compratore, di concludere l’affare già nel mercato di gennaio, il calciatore aspetterà fine stagione per lasciare il club. Le pretendenti, del resto, non mancano. Alla finestra si starebbe affacciando anche un club inglese dalla disponibilità economica pressochè illimitata.

Protagonista di una stagione sorprendente, segnata da una crescita che non era nemmeno nei programmi più roseei della dirigenza, il Newcastle sta facendo faville in Premier League. I Magpies – terzi in classifica con 3 lunghezze di vantaggio sul Tottenham quinto, ma con una gara in meno degli Spurs – sogna ormai ad occhi aperti. Il progetto dello sceicco Bin Salman procede spedito. Se i bianconeri dovessero centrare la Champions League grazie al piazzamento di fine stagione, il primo regalo potrebbe essere proprio Marcelo Brozovic. Un bel biglietto da visita per la nuova big del calcio inglese.