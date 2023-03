Allegri e Mourinho, occhi in Premier: concorrenza spietata per il mediano

Gli occhi di Juve e Roma sono tutti per il portoghese che incanta in Premier: la concorrenza però non molla l’osso

Affrontatesi di recente in campionato, e possibili avversarie nel cammino in Europa League, Juve e Roma percorrono spesso strade analoghe sul mercato. Talvolta serbatoio di possibili colpi l’una per l’altra, le rivali storiche degli anni ’80 si danno sovente battagia anche sul mercato.

Bianconeri e giallorossi, nonostangte delle diverse previsioni in vista del prossimo anno – la Juve deve ancora conoscere il suo destino, che rischia di essere deciso dalla giustizia sportiva più che dal campo – avrebbero adocchiato un possibile grande colpo nel ‘mercato impossibile’ della Premier League. Si tratta di un calciatore la cui piccola realtà londinese inizia a stare stretta. Sul 27enne portoghese, in scadenza di contratto nel 2027, sono già piombate le big d’Oltremanica.

Palhinha via da Londra: c’è la fila per il lusitano

Colonna del centrocampo del sorprendente Fulham, ottavo in classifica a soli 5 punti dall’Europa League, Joao Palhinha è uno dei tanti profili interessanti ancora non ‘fagocitati’ dalle superpotenze storiche della Premier. L’ambizione del calciatore lusitano però non può essere ignorata: l’anno prossimo potrebbe essere quello giusto per fare un salto in una big. Che non deve essere necessariamente appartenente al campionato inglese. Per lo meno nei desideri, nemmeno troppo reconditi, di Juve e Roma.

Non è difficile immaginare però un’aspra battaglia di mercato non solo tra le due società italiane, ma anche tra queste e le big di Premier per accaparrarsi il mediano lusitano. Il fattore Mourinho, sempre che lo Special One resti effettivamente a Roma per almeno un’altra stagione, potrebbe avere il suo peso. Come anche, purtroppo per i capitolini così come per le ambizioni della Vecchia Signora, anche le sonanti sterline delle big d’Inghilterra. Che stanno già sondando il terreno col piccolo club londinese.