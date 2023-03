Gnonto torna in Italia: lo soffiano alla Juve

Sul giovanissimo attaccante Azzurro insiste l’interesse della Juve, ma il Napoli studia il colpaccio per sorprendere i bianconeri

La sosta delle Nazionali, oltre a consentire ai vari tecnici di fare il punto della situazione prima del rush finale di questa lunghissima stagione, può essere utile anche in chiave mercato. Sarebbe addirittura troppo facile citare i cinque gol in due incontri di Rasmus Hojlund, il fenomenale danese finito nel mirino di parecchi top club per avvalorare questa tesi. Altri prospetti si stanno mettendo in luce in queste Qualificazioni Europee.

C’è infatti materiale, eccome se ce n’è, anche nella nostra di Nazionale. La gara con l’Inghilterra infatti, oltre ad aver visto l’esordio con gol del nuovissimo volto Mateo Retegui, ha anche certificato la crescita di un giovanissim talento scovato da Mancini qualche mese fa. Quando era per lo più sconosciuto al grande pubblico. L’esperienza, tuttora in corso, al Leeds United, ha fatto evidentemente bene a Wilfred Gnonto, che si è mosso come un veterano sulla corsia di sinistra nei minuti concessigli in campo dal Ct. Sul nativo di Verbania si potrebbe aprire a breve una battaglia di mercato tra due big del nostro calcio.

Juve su Gnonto, il Napoli tenta lo ‘scippo’

Se, come da indiscrezioni dei giorni scorsi, vi abbiamo già riferito del concreto interesse della Juve per il talento ex Zurigo, nelle ultime ore anche il temibile Napoli dell’abile Ds Cristian Giuntoli si sarebbe iscritto alla corsa per l’attaccante. L’ultima idea dei bianconeri è nota. Il cartellino di Weston McKennie, già in prestito al Leeds, in cambio del giocatore Azzurro. La proposta potrebbe allettare i Whites, che tuttavia devono intanto assicurarsi la permanenza in Premier League. Conditio sine qua non di qualsiasi ipotetica permanenza dell’ex Schalke 04.

Il club partenopeo, qualora partisse uno tra Politano e Lozano, molto richiesti sul mercato, potrebbe portare l’affondo su Gnonto. La possibilità di essere allenato da uno specialista nella valorizzazione dei calciatori offensivi come Spalletti, potrebbe rappresentare la miglior calamita possibile nella scelta del giocatore di origini ivoriane.