Addio Serie A, torna al Barcellona: blaugrana scatenati

Il calcio italiano per la prima volta nella sua storia ha qualificato ben 5 squadre alle semifinali delle Coppe europee: il il Milan e l’Inter , che si affronteranno in Champions League, la Roma e la Juventus in Europa League e la Fiorentina in Conference League.

Del lotto delle qualificate ai quarti di finale manca all’appello solo il Napoli , eliminato dai rossoneri nel primo degli euroderby nella “Coppa dalle grandi orecchie”. Un exploit che riscatta l’immagine del calcio italiano appannata dalla seconda mancata qualificazione alla fase finale di una rassegna iridata. Anche in, come quattro anni prima in Russia, gli azzurri hanno fatto da spettatori.

Eppure, la certezza di avere una finalista in Champions, con la possibilità di uno scontro fratricida in finale di Europa League e di una finalista in Conference, non è sufficiente per aumentare l’appeal del calcio italiano nei confronti dei top player.

Un trionfo che salva una stagione caratterizzata dalla debacle in Champions League, con i blaugrana fuori già ai gironi. E proprio in vista della prossima edizione della più prestigiosa competizione europea, dove vogliono ritornare a recitare un ruolo da protagonista, i catalani hanno già iniziato le grandi manovre per avere una valida alternativa a Robert Lewandowski .

Il Barcellona di Xavi con l’ennesimo 1-0 della stagione (i blaugrana sono primi in Europa per numero di clean sheet), ai danni dell’ Atletico Madrid, ha rispedito a meno 11 il Real Madrid . A 8 giornate dal termine della Liga, i blaugrana di fatto hanno già messo in bacheca il 27esimo titolo nazionale della loro storia.

L’ex Bayern Monaco anche in maglia blaugrana han confermato le sue doti di bomber di razza: al momento complessivamente sono 27, più 7 assist, i suoi centri in 38 apparizioni. Tuttavia il prossimo 21 agosto il polacco compirà 35 anni. Impensabile, quindi, che possa tirare la carretta da solo la prossima stagione in cui i catalani ambiscono a essere competitivi su tutti i fronti. Urge, dunque, un sostituto che non lo faccia rimpiangere quando inevitabilmente si accomoderà in panchina o in tribuna per tirare il fiato.

Ebbene, il Barcellona ha già individuato le sue alternative. Secondo Sky Sport Uk, i catalani hanno messo nel mirino Roberto Firmino, che al termine della stagione dopo 8 anni dirà addio al Liverpool, e Pierre-Emerick Aubameyang, in uscita dal Chelsea. Per l’ex dei gunners sarebbe un ritorno dato che ha indossato la maglia blaugrana nella seconda metà della scorsa stagione facendo bene: 13 gol in 23 presenze.

Uno smacco per Milan e Inter visto che sono state accostate al gabonese. Ma anche la conferma che non basta portare 5 rappresentanti nelle semifinali delle Coppe europee perché il calcio italiano abbia la stessa attrattiva della Liga o della Premier League.