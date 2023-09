Vlahovic cambia squadra a gennaio, le cifre dell’affare

Dusan Vlahovic è tornato sul mercato? La Juventus ragiona e in caso di cifre elevate potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Le novità.

Dusan Vlahovic è stato un indiscusso protagonista del big match giocato e vinto dalla Juventus contro la Lazio all’Allianz Stadium. È stato lui ad aprire la gara con il gol segnato al 10′. E poi ha chiuso i giochi con la terza rete della partita, arrivata al 67′. Tra l’altro il secondo gol sicuramente è stato degno di nota, forse anche più del primo. Rispetto alla scorsa stagione, il serbo sembra quest’anno essere sceso in campo con un piglio diverso. Motivo per il quale anche l’attenzione delle big non diminuisce, anzi. Un club potrebbe affondare per lui già a gennaio.

Rispetto alla stagione 2022/23, Dusan Vlahovic in questi nuovi impegni sembra avere una mentalità più sicura e vincente. Senza dubbio diversa. Oltre che fisicamente, l’attaccante sembra stare meglio proprio a livello di mentalità. Più consapevole delle proprie qualità e di quanto possa dare una mano importante alla Juventus.

Massimiliano Allegri l’ha perciò sempre impiegato e schierato titolare nelle prime quattro giornate di campionato. E l’intenzione è quella di sfruttarlo il più possibile visto che il club bianconero punta soprattutto a fare bene in Serie A, non avendo le competizioni europee da affrontare. Ma bisogna fare attenzione al Real Madrid, perché potrebbe fare sul serio per avere il serbo già a gennaio. Le ultime novità.

Calciomercato Juventus, Vlahovic può partire a gennaio? Il Real Madrid ci pensa. Il possibile incastro

Dusan Vlahovic sembra essere rinato. Rispetto allo scorso anno in cui anche la pubalgia gli ha dato tanto filo da torcere, in questa stagione 2023/24 sembra essere intenzionato a voler dare nuovamente filo da torcere alle difese avversarie. Il gol è sempre stato la sua specialità e quando è mancato è pesato come un macigno. Le ottime prestazioni, d’altro canto, stanno però riattirando l’attenzione di top club. Primo tra tutti il Real Madrid. Il sogno dei Blancos resta Kylian Mbappé, attualmente in scadenza nel 2024. Se il francese dovesse però rinnovare con il PSG tutto diventerebbe più complicato, visto che il suo cartellino costa decisamente molto. Ecco allora che potrebbe tornare in auge il nome di Vlahovic.

Secondo il media spagnolo ‘Madrid-Barcellona.com’, Florentino Perez avrebbe apprezzato non poco l’avvio di stagione del serbo. E starebbe perciò pensando di puntare su di lui, che ha un costo decisamente più basso rispetto appunto a un Mbappé ma anche rispetto a un Erling Haaland che tra l’altro difficilmente il Manchester City lascerebbe partire. Non è escluso perciò che il Real Madrid possa presentarsi a gennaio dalla Juventus con un’offerta da 80 milioni di euro.