Calciomercato Juventus, top player a sorpresa | 50 milioni!

Calciomercato Juventus, il retroscena: Paratici, a gennaio, ha chiesto informazioni per la prossima stagione per un top player

Si entra nella fase cruciale della stagione per la Juventus. I bianconeri sono tornati in vetta da soli in campionato, approfittando della sconfitta dell’Inter a Roma contro la Lazio, ma i biancocelesti (a -1) e i nerazzurri (a -3) restano vicinissimi e la lunga volata finale è appena iniziata. In Champions League, la prossima settimana da Lione parte la fase a eliminazione diretta per provare ad arrivare fino in fondo alla finale di Istanbul. Ma il CFO Paratici pensa già alle strategie future di calciomercato. I bianconeri hanno infatti l’obbligo di rafforzarsi costantemente, visto il grado di competitività delle avversarie sempre più in crescita.

Calciomercato Juventus, contatti per Reus: le cifre

Paratici avrebbe preso contatti, già durante il mese di gennaio, per Marco Reus. Il giocatore del Borussia Dortmund, 31 anni a fine maggio, è uno dei calciatori più interessanti sul panorama europeo per capacità di giostrare tra le linee, legando il gioco e con un’ottima media realizzativa. Ciò che servirebbe, in pratica, alla Juventus, con Sarri o con un altro allenatore nella prossima stagione.

Il tedesco è sempre stato piuttosto sfortunato con i problemi fisici, ma nelle ultime due stagioni ha ritrovato costanza di rendimento e soprattutto prolificità. 21 reti complessive nella scorsa stagione, 11 per il momento in quella attuale. Nel corso della trattativa per Emre Can, Paratici ha preso informazioni presso il Borussia per un’eventuale assalto a giugno. Il contratto di Reus con i gialloneri scade nel 2023, parlando di un giocatore che ha comunque superato la trentina la valutazione del club della Westfalia si aggira tra i 45 e i 50 milioni di euro. Esperienza e classe non mancano, a quello che sarebbe un innesto molto prezioso in una Juve in cui potrebbero cambiare diversi volti a fine anno.

