Calciomercato Juventus, bomba dall’America | Ronaldo e Messi insieme

Un manager della MLS esce allo scoperto: Messi e Cristiano Ronaldo possono riunirsi negli Stati Uniti. Ad allenarli ci sarebbe un’altra leggenda

Una clamorosa indiscrezione viene lanciata dagli addetti ai lavori degli Stati Uniti. L’America è stata destinazione gradita di tanti giocatori nel finale della loro carriera, da Del Piero, Pirlo e Beckham fino ad arrivare a Ibrahimovic (che poi è tornato in Italia). Le leggende del calcio prendono sempre più in considerazione l’MLS per chiudere la carriera e dare lustro a uno sport che è poco diffuso in quelle zone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, occhi sul ‘nuovo’ Haaland | C’è anche la Juventus

Secondo quanto riporta la versione inglese di Goal.com, il manager del Minnesota United, Adrian Health, avrebbe dichiarato che sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo potrebbero trasferirsi all’Inter Miami. Il club, inoltre, è allenato da David Beckham, per cui si parlerebbe di una riunione di caratura mondiale.

Messi e Cristiano Ronaldo insieme: l’indiscrezione arriva dagli Stati Uniti

La bomba parte dagli Stati Uniti e va a prendere in considerazione i due calciatori più forti del mondo degli ultimi 10 anni. Messi non sta vivendo una situazione facile a Barcellona, dove i rapporti con la società sembrerebbero incrinati e il suo contratto scade tra un anno. Mai come questa volta il futuro dell’argentino sembrerebbe lontano dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Arriva dalla Francia

Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, invece, si parla di rispettare il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus. Il portoghese, però, ha sempre dichiarato di voler giocare fino a 40 anni, per cui una destinazione in MLS potrebbe diventare davvero realtà in futuro.

Vedere giocare nella stessa squadra Messi e Cristiano Ronaldo è probabilmente il sogno di ogni amante del calcio. Dagli Stati Uniti, però, vorrebbero provare a farla diventare una situazione reale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tentativo per il big | Parla l’allenatore

Calciomercato Inter, un galactico per Conte | Colpaccio nerazzurro