Coronavirus, clamoroso Juventus | Un giocatore torna in patria!

In piena quarantena da Coronavirus, Gonzalo Higuain saluta la Juventus per volare in Argentina. Le ultime sulla ‘fuga’ dall’Italia del ‘Pipita’.

Dallo scoppio del primissimo caso di Coronavirus in Serie A legato a Daniele Rugani, la Juventus di Maurizio Sarri è isolata in quarantena per contribuire alla lotta al virus che sta tenendo in ginocchio l’Italia. Proprio dal mondo bianconero arrivano però novità importanti riguardanti Gonzalo Higuain. Secondo quanto sottolineato da ‘Repubblica’, il ‘Pipita’ avrebbe lasciato l’Italia la scorsa notte in piena pandemia del Covid-19 per ritirarsi in Argentina. Il bomber ex Napoli e Chelsea si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con tanto di certificazione medica che attestasse come non fosse positivo al coronavirus e relativo jet privato ad attenderlo per intraprendere il volo verso la patria. Per queste ragioni gli agenti della Polaria non hanno potuto che autorizzare la partenza. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Juventus, Higuain vola in Argentina | Le motivazioni del ‘Pipita’