Calciomercato Juventus, beffate le big | Nuovo erede per Higuain

La dirigenza della Juventus guarda con decisione oltre i confini italiani per andare a caccia di quello che potrebbe essere l’erede di Gonzalo Higuain.

Negli ultimi giorni in casa Juventus è scoppiato un piccolo ‘caso’ legato a Gonzalo Higuain, ancora in Argentina per l’emergenza Coronavirus, ed in dubbio su un suo prossimo rientro in Italia. Al netto delle problematiche extra campo va comunque detto che la stagione del ‘Pipita’, almeno dal punto di vista strettamente numerico, non è stata fin qui esaltante. L’attaccante argentino, rientrato a Torino in estate, ha infatti messo a referto appena 8 reti tra coppe e campionato soffrendo l’alternanza con Paulo Dybala al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo. Uno score che fa riflettere la Juventus, ormai piuttosto indirizzata verso una cessione alla riapertura del calciomercato per poi nel caso andare a caccia di un nuovo attaccante che possa integrarsi con CR7. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, erede Higuain: spunta anche Edouard

La dirigenza della Juventus va dunque alla ricerca di un nuovo centravanti, magari più giovane del ‘Pipita’, che possa rappresentare presente e futuro del club bianconero. Il nome nuovo arriva direttamente dalla Spagna dove ‘Don Balon’ fa il punto della situazione sul futuro di Odsonne Edouard, classe 1998 del Celtic.

27 gol e 19 assist finora in stagione per l’ex PSG che è diventato uno degli attaccanti più ricercati d’Europa. Tra i club interessati c’è l’Arsenal che lo vorrebbe come post-Aubameyang, ma secondo quanto rivelato dalla testata iberica sarebbe proprio la Juventus la squadra in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni del giovane Edouard che diventerebbe nel caso l’erede di Gonzalo Higuain. L’ex parigino inoltre preferirebbe l’ipotesi italiana vista la possibilità di disputare la Champions e così facendo potrebbe anche giocare con Cristiano Ronaldo, con buona pace anche delle big di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

