Calciomercato Inter, offerta shock | Maxi scambio e doppio colpo!

Il calciomercato dell’Inter, la prossima estate, potrebbe vedere una maxi operazione: pronta un’offerta da capogiro

Ancora alcune settimane ed il futuro del calcio italiano potrebbe vedere un’importante schiarita. Il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus non frena però la dirigenza dell’Inter che lavora senza sosta alla prossima sessione di calciomercato. Marotta è pronto a chiudere un maxi scambio: in arrivo un’offerta irrinunciabile per il club nerazzurro.

Calciomercato Inter, contatti in corso: cessione ad un passo

Un affare ventilato negli ultimi mesi e che sembra sempre più vicino alla chiusura. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, molto vicino alle vicende ci casa Barcellona, il club blaugrana sarebbe ad un passo da Lautaro Martinez. Un’offerta irrinunciabile quella del presidente Bartomeu per Lautaro Martinez, erede designato di Luis Suarez. Dalla Spagna si parla dunque di un’offerta di 60 milioni di euro cash più il cartellino di due calciatori di Setièn.

La trattativa risulterebbe quindi in fase avanzata, con un affare complessivo vicino ai 111 milioni richiesti dalla clausola dell’ex attaccante del Racing. In casa nerazzurra si starebbe insistendo per inserire nella trattativa il gioiellino Arthur, già cercato dalla Juventus e accostato con forza al club piemontese nelle scorse settimane.

Situazione in divenire ma i contatti sono costanti: Inter e Barcellona ad un passo dalla chiusura della trattativa. Le prossime settimane potrebbero portare ad una svolta: il Barcellona non molla la pista Lautaro Martinez.

S.C