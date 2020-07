Calciomercato Inter e Juventus, scambio beffa fra due big!

Juventus e Inter lavorano per diversi obiettivi di calciomercato in comune, ma uno scambio potrebbe far sfumare direttamente due colpi: la situazione

La Serie A sta regalando tante sorprese nella ripresa post-coronavirus e proprio ieri sera la Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Milan per ben 4-2. La società nel frattempo è concentrata sul calciomercato e ci sono diversi obiettivi in mente.

Dopo aver battagliato in campo fino a fine febbraio per conquistare lo scudetto, si prevedono nuovi duelli importanti tra i bianconeri e l’Inter, questa volta riguardanti il mercato. Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno già lottato diverse volte da un anno a questa parte e potrebbero esserci ulteriori scontri nelle prossime settimane visti i tanti obiettivi in comune.

Calciomercato Juventus e Inter, scambio Firpo-Emerson Palmieri: sfumano due obiettivi

Sia Juventus che Inter sono a caccia di un terzino sinistro e tra i nomi fatti nelle scorse settimane ci sarebbero anche Junior Firpo ed Emerson Palmieri. I due obiettivi, però, potrebbero sfumare in quanto si lavora in queste ore per garantirgli nuove destinazioni.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, infatti, Chelsea e Barcellona starebbero trattando tra loro per degli scambi e nel mirino di entrambe le società ci sarebbe proprio una trattativa che coinvolgerebbe i due terzini sinistri seguiti anche da Juventus e Inter.

Qualora lo scambio Junior Firpo-Emerson Palmieri dovesse andare in porto, allora Juventus e Inter dovrebbero concentrarsi su altri obiettivi visto che sfumerebbero definitivamente altri due colpi.

