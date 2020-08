Calciomercato Milan, addio Giampaolo | Chiesta la buonuscita ai rossoneri

Non è stata una buona esperienza quella di Marco Giampaolo al Milan. L’ex allenatore -tra le altre- di Empoli e Siena è nel mirino del Torino.

L’esperienza di Marco Giampaolo al Milan non è stata per niente positiva: non a caso il club rossonero ha scelto di optare per l’esonero e di ingaggiare Stefano Pioli, poi confermato anche per la prossima stagione. Giampaolo, al momento, è ancora sotto contratto con il Milan, ma le cose potrebbero cambiare.

Milan, Giampaolo ha chiesto la buonuscita

Stare fermo per un allenatore non è mai facile, e vista la stagione non all’altezza delle aspettative del Torino, Cairo ha deciso di puntare su un nuovo allenatore dopo Mazzarri e Longo. Il prescelto è Marco Giampaolo, sotto contratto con il Milan, ma probabilmente ancora per poco.

Infatti, come riferito da MilanNews, l’ex allenatore dell’Empoli ha chiesto la buonuscita alla società di Elliott. Longo ha lasciato la panchina granata e Giampaolo, visto che ha già un accordo con il Toro, vorrebbe rescindere il contratto per provare questa nuova avventura. Nelle scorse settimane ha avuto contatti anche con il Fenerbahce, ma sembra aver scelto la sua destinazione.

