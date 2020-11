Inter, annuncio ufficiale | “Oggi atterra a Milano”

Arriva l’annuncio ufficiale della federazione: il giocatore sbarca in giornata a Milano, i dettagli

Due punti nelle ultime due sfide di Serie A contro Parma e Atalanta. Non è il migliore dei momenti per l’Inter di Antonio Conte che, dopo la sosta, affronterà a San Siro il Torino. In tal senso, nelle ultime ore si è aggiunta la cattiva notizia riguardo la positività al Coronavirus di Marcelo Brozovic: c’è l’annuncio che riguarda il centrocampista croato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku in Serie A | Doppia contropartita

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, superata la Juventus per il talento | Eriksen decisivo

Inter, Brozovic atterra in giornata: l’annuncio

Dopo l’ufficialità della positività al Coronavirus, in seguito all’ultimo giro di tamponi in Nazionale, Marcelo Brozovic è stato posto in isolamento rispetto al resto del gruppo allenato da Dalic. Il giocatore, secondo quanto annunciato ufficialmente dall’Hns (la Federcalcio croata) atterrerà in giornata a Milano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il centrocampista, attraverso un volo privato, tornerà in Italia entro stasera. In attesa di riscontri negativi ai prossimi tampini, il giocatore dell’Inter continuerà l’isolamento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, Cragno tra Inter e Roma | Annuncio dell’agente

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’Inter lo scarica | Ostacolo ingaggio