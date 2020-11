Calciomercato Juventus, occhio ad Aguero | L’annuncio di Guardiola

Calciomercato Juventus, occhio al futuro del Kun Aguero: l’argentino è in scadenza di contratto, l’annuncio di Guardiola

Con il Manchester City ha vinto tutto (o quasi) e sta vivendo alcune delle pagine più belle della propria carriera. Adesso, il futuro del Kun Aguero sembra molto più in bilico di quanto sembri. L’attaccante argentino è giunto al nono anno in Premier League, ha messo a referto 255 gol con la maglia dei Citizens, ma alla soglia dei 33 anni potrebbe essere giunto ad un addio con il club inglese. D’altronde, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e gli estimatori pronti a scommettere su di lui (Juventus tra questi) non mancano certo.

Calciomercato Juventus, Aguero verso l’addio? L’annuncio di Guardiola

“Sono sicuro che Aguero continuerà a regalarci dei bei momenti in questa stagione – ha dichiarato Guardiola nel media-day di vigilia, in vista della gara con il Burnley – Speriamo che si rimetta presto al 100%, viene da un lungo stop ed un secondo infortunio. Per dare il massimo, ha bisogno di stare in forma. Il suo contratto? Sergio merita un trattamento più che adeguato da parte del City. Ha dato tutto per questo club e merita di discutere quale sia la migliore opzione per il suo futuro”.

