Calciomercato Milan, 'piano B' per Pioli | Sfida per Otavio

Il Milan ha messo nella lista degli obiettivi il trequartista del Porto Otavio, attualmente in scadenza di contratto

Il Milan è alla ricerca di colpi Champions per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Paolo Maldini, direttore tecnico, è al lavoro per rinnovare il contratto ad alcuni degli elementi più importanti della squadra. Tra questi, c’è Hakan Calhanoglu, trequartista turco in scadenza tra sei mesi. L’accordo tra il club rossonero e gli agenti del giocatore non è stato ancora trovato in modo ufficiale, ma è vicino. Il Milan, in ogni caso, sta pensando anche di cautelarsi sul mercato: ed è pronta la sfida per arrivare a Otavio del Porto. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinnovo in stand-by | Top club alla finestra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Premier League

Milan, colpo Otavio dal Porto: sfida alla Roma

CalciomercatoNews.com lo aveva anticipato mesi fa, il Milan è molto interessato a Otavio del Porto. Il trequartista brasiliano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo. L’affare a parametro zero è appetibile per i rossoneri e anche per la Roma. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, entrambi i club, infatti, si sfideranno per ingaggiare il giocatore.

Il quotidiano portoghese ‘A Bola‘, inoltre, ha riferito che il Milan ha già offerto a Otavio un precontratto, con bonus alla firma di 1,5 milioni di euro. Un’offerta che il brasiliano pare stia valutando, in attesa di un rilancio della Roma. Con l’arrivo del giocatore del Porto, Pioli avrebbe un’alternativa in più molto importante per sostituire Calhanoglu in caso di assenza, a prescindere dal rinnovo.