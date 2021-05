Le big di Serie A rimangono alla finestra per uno dei possibili colpi che potrebbe arrivare dalla Liga spagnola: in vista del prossimo calciomercato estivo, Milan, Roma e Juventus si sfidano per uno degli esuberi del Barcellona di Koeman

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo. Una sessione, quella che sta per cominciare, che può rivelare diverse novità ai top club italiani. Milan, Roma e Juventus rimangono vigili per quanto riguarda il talentuoso attaccante, destinato a lasciare il club spagnolo al termine dell’attuale stagione: i dettagli.

Calciomercato Milan e Roma, occhi in casa Barcellona: c’è anche la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe ormai deciso di far partire un degli ultimi acquisti della scorsa estate, arrivato dallo Sporting Club de Braga. Si tratta del portoghese Trincao che agli ordini di Koeman ha trovato poco spazio e partirà il prossimo luglio. A farsi avanti sarebbero i club italiani, con i sondaggi di Milan e Juventus, che già in passato ci avevano provato. Attenzione però anche a Josè Mourinho.

Lo ‘Special One’, neo allenatore della Roma, penserebbe proprio al 21enne di Viana do Castelo per rinforzare l’attacco giallorosso. Per quanto riguarda il club di via Aldo Rossi, si era palesata la possibilità di uno scambio con Rafael Leao che, tuttavia, non ha mai preso quota.

Situazione dunque in divenire. Gli occhi della Serie A su Trincao è arrivato per 31 milioni poco meno di dodici mesi fa e adesso, dopo 40 presenze, 3 reti e 2 assist (ma ‘solo’ 1214′ in campo), può dire addio al club di Laporta.