Hanno fatto rumore le recenti dichiarazioni di Gianluigi Buffon che, nelle scorse ore, ha di fatto ufficializzato il addio alla Juventus al termine della stagione: per il portiere può aprirsi una doppia suggestiva possibilità all’estero

Gianluigi Buffon e la Juventus sono ormai pronti a dirsi un definitivo addio, al termine dell’attuale stagione. Il portiere di Carrara ha annunciato la separazione dal club con il quale l’estremo difensore ha vinto tanto, attestandosi tra i migliori nel suo ruolo della storia del calcio moderno. Quale, adesso, il destino del 43enne? Spunta, in vista del prossimo calciomercato, una clamorosa doppia ipotesi: i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Buffon: c’è anche la MLS

Un Buffon deluso dallo scarso impiego da parte di Pirlo, in questa stagione. Gigi si aspettava di giocare di più ed il feeling con l’attuale allenatore della Juventus, suo ex compagno in Nazionale con il quale ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006, non è mai scattato in maniera convincente. Ecco che nel destino di Buffon potrebbero aprirsi le porte della MLS, che accoglierebbe un personaggio di spicco del panorama calcistico mondiale ben volentieri, nonostante i 43 anni.

La seconda suggestiva ipotesi porterebbe Buffon in Qatar, per gli ultimi anni della carriera in un calcio decisamente di secondo piano rispetto a quello a cui è abituato. Situazione quindi in divenire, Buffon dice addio alla ‘Vecchia Signora’ e guarda oltre: la Juventus nel passato, il futuro può essere in MLS o Qatar.

In questa stagione agli ordini di Pirlo, Buffon ha collezionato 12 presenze complessive con 1110′ sul rettangolo verde con la maglia della Juventus, nella sua ultima annata come calciatore bianconero.