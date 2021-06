Inter, calvario Sensi | Oltre 200 giorni di stop e ben 39 partite saltate: tutti i numeri

Nuovo infortunio per Stefano Sensi che salterà anche Euro 2020. Tutti i numeri del suo calvario e gli scenari futuri. I dettagli

Non ha fine il calvario di Stefano Sensi. L’ultimo infortunio subito dal centrocampista dell’Inter è il più doloroso: il giocatore sarà costretto a saltare Euro 2020. È ufficiale il forfait dell’ex Sassuolo, che era stato inserito nei 26 convocati dal ct Mancini e sarà sostituito da Pessina. Un stop, l’ennesimo, che arriva dopo due anni piuttosto travagliati e caratterizzati da continui infortuni e ricadute. Il 22enne non è mai riuscito a ritrovare la continuità fisica e adesso ci si interroga anche sul suo futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Inter, tutti i numeri del calvario di Sensi e gli scenari futuri | I dettagli

Stando ai dati forniti da ‘Transfermarket’, negli ultimi due anni all’Inter Sensi si è procurato ben 8 infortuni, rimanendo fuori per addirittura 235 giorni. Di fatto una stagione intera per 39 partite saltate. Un vero e proprio calvario dal quale il centrocampista ancora non riesce ad uscire. L’ultimo infortunio, quello che gli costerà l’Europeo, mette in bilico anche il suo futuro. Inevitabilmente, l’Inter dovrà infatti interrogarsi sulla situazione del classe 1995. Rischiare per un’altra stagione dandogli ancora fiducia o cercare una soluzione sul mercato? Non sarà inoltre semplice per il club nerazzurro trovare acquirenti per Sensi se non in prestito. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Negli scorsi mesi l’ex Sassuolo era stato accostato ad esempio alla Fiorentina, e nel calciomercato estivo potrebbero presentarsi altri club di Serie A. Tuttavia, l’ingaggio e la valutazione del calciatore, uniti alle sue condizioni fisiche, rendono tutto più complicato per la società nerazzurra. Staremo a vedere.