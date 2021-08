Il calciomercato del Milan può intrecciarsi con quello del Real di Ancelotti: Kessie nel mirino, super scambio all’orizzonte

Le strade del calciomercato di Real Madrid e Milan possono incontrarsi nei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’, in occasione dell’amichevole che si terrà al ‘Santiago Bernabeu’ domenica pomeriggio, rossoneri e ‘Merengues’ possono tornare a discutere di mercato. Dopo l’acquisto di Theo Hernandez ed il recente, secondo, prestito di Brahim Diaz, i rapporti tra il club di Perez e quello di Elliott sono assolutamente ottimi. Ecco che sul taccuino dei ‘Blancos’ sarebbe finito uno dei pilastri della rosa allenata da Stefano Pioli: Franck Kessie. Il talento ivoriano è in scadenza l’anno prossimo con il ‘Diavolo’ ed il rinnovo di contratto, per il quale si sta discutendo da settimane, non è ancora arrivato. La società spagnola vuole capire le intenzioni del Milan: se vi sia margine per una cessione dell’ex atalantino oppure se Kessie sia destinato effettivamente a rinnovare e a restare in quel di Milanello anche oltre il 2022. In tal senso, il grande ex Carlo Ancelotti avrebbe pronte ben tre contropartite, due delle quali potrebbero finire in rossonero in cambio del cartellino del centrocampista del Milan valutato non meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Kessie al Real: tre nomi da Madrid

Lo spagnolo Isco rimane tra i nomi caldi per la trequarti del ‘Diavolo’: valutato 20 milioni, rimane tra i profili in pole per il post Calhanoglu. Oltre all’ex Malaga, può tornare di moda anche Dani Ceballos.

Il talentuoso centrocampista è reduce da una buona stagione in prestito all’Arsenal e Perez lo valuta almeno 30 milioni di euro. Uno dei due centrocampisti sarebbe ‘affiancato’ da un altro calciatore in uscita dalle ‘Merengues’ e che piace al Milan da tempo: Alvaro Odriozola.

Il cartellino del terzino è stimato in 15 milioni di euro, con l’idea del Milan completare la corsia di destra presieduta al momento dal solo Calabria. Un due per uno che può convincere i rossoneri a lasciare partire Kessie.