Il Napoli supera nel finale un ottimo Genoa a Marassi, Sassuolo e Sampdoria non vanno oltre lo 0-0

Nel sabato pomeriggio della 2a giornata di Seria A il Napoli vince nel finale contro un ottimo Genoa a Marassi. La squadra di Spalletti, dovendo fare a meno di Zielinski e Osimhen, si affida all’estro di Insigne e Politano. A passare in vantaggio sono proprio gli azzurri grazie al gol di Fabian Ruiz che al minuto 39 sfrutta il servizio di Politano, sposta la palla sul mancino e con potenza e precisione batte Sirigu. Sembra tutto in discesa per il Napoli, ma nel secondo tempo il Genoa viene fuori e trova il gol del pareggio prima con il subentrato Pandev, ma viene annullato dal Var, e poco dopo con il giovane classe 2000 Andrea Cambiaso che segna il suo primo gol in Serie A.

Genoa-Napoli 1-2, Sassuolo-Sampdoria 0-0: tabellino e marcatori

La squadra di Luciano Spalletti riesce, però, a tornare in vantaggio all’84’ con il colpo di testa di Andrea Petagna, appena entrato, che decide la vittoria dei partenopei, nonostante un secondo tempo complicato. Per il Genoa di Ballardini, invece, c’è da evidenziare un ottimo secondo tempo, gestito con grande personalità, nonostante la beffa finale. Al Mapei Stadium, invece, si affrontano Sassuolo e Sampdoria ma la partita termina senza gol.

La squadra di Dionisi spreca diverse occasioni, una su tutte quella di Caputo che a tu per tu con Audero prova il pallonetto ma manda alto sopra la traversa. Proprio Audero poco dopo si rende protagonista con una grande parata sul destro a giro di Boga. La partita finisce senza reti nonostante le tante occasioni, sopratutto dei neroverdi. Tabellino marcatori:

GENOA-NAPOLI 1-2

39′ Fabian Ruiz, 69′ Cambiaso, 84′ Petagna

SASSUOLO-SAMPDORIA 0-0