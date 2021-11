Calciomercato, decisione a sorpresa: Gattuso rifiutato

Il futuro di Rino Gattuso è ancora tutto da decifrare: arriva il clamoroso no all’ex tecnico di Milan e Napoli

La stagione è ancora agli inizi ma ci sono società che stanno già cambiando tanto. Dalla squadra a soprattutto la panchina dove sono diversi gli addii dei tecnici in diversi campionati sparsi per l’Europa. In tal senso, tra gli allenatori ancora senza panchina e accostati a numerose società negli ultimi mesi, resta Rino Gattuso. L’avventura in Serie A al Napoli e quella, brevissima, a Firenze. Adesso per l’ex centrocampista del Milan arriva un nuovo, duro, colpo da incassare.

Un club avrebbe rifiutato il profilo del tecnico calabrese che, dunque, dovrà ancora attendere per fare ritorno in panchina. Si tratta dei Glasgow Rangers che sono alla ricerca di un sostituto di Gerrard che ha lasciato nei giorni scorsi per sedere sulla panchina dell’Aston Villa. Senza l’ex Liverpool alla guida tecnica, il club di Ibrox sta cercando il sostituto e tra i candidati, negli ultimi giorni, è spuntato anche il nome di Gattuso.

Gattuso rifiutato, arriva la decisione

Al momento vi sarebbero stati contatti positivi con Giovanni van Bronkhorst, ex Barcellona ma i Glasgow Rangers, secondo ‘Sky Sports’, sono pronti a muoversi su più fronti.

Il nome di Gattuso però, non rientra nei piani della società scozzese: insieme a Derek McInnes, quello di Gattuso è profilo che è stato già scartato per l’immediata sostituzione di Gerrard.

Valutazioni in corso, dunque, ma Gattuso non ripartirà dai Glasgow Rangers: per ‘Ringhio’ è ancora tempo di attendere.