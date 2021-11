Assalto a sorpresa del Newcastle: il Milan teme lo ‘scippo’

Il club di Premier League prepara le nuove mosse di calciomercato e potrebbe beffare la Serie A: pronto un assalto a sorpresa

Manca ancora più di un mese alla finestra di calciomercato di gennaio, ma le squadre continuano a muoversi per cercare colpi per il futuro. La più attiva sembra essere il Newcastle che nel corso del tempo dovrà ricostruire la rosa per provare ad alzare l’asticella e puntare ad obiettivi sempre più importanti.

Calciomercato, niente Isco in Serie A: assalto del Newcastle

Nel mirino del Newcastle ora ci sarebbe anche Isco, che ormai non sembra essere più un elemento importante del Real Madrid e il suo addio è sempre più vicino. Il suo contratto con i ‘Blancos’ inoltre scade a giugno nel 2022 e per questo può salutare anche a zero.

Vista l’occasione, anche il Milan sta seguendo la sua situazione e pensa a un possibile assalto, ma l’affare potrebbe sfumare definitivamente con l’inserimento del Newcastle che grazie alla nuova società sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra importante che befferebbe i club di Serie A.

Isco e il Real Madrid sono sempre più lontano ma la Serie A potrebbe non essere la sua prossima destinazione: dalla Premier League si avvicina l’assalto a sorpresa.