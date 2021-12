Il Newcastle prepara il colpo: Juve, Inter e Milan ko, ecco come

Niente affare dalla Premier League per Juventus, Inter e Milan: si avvicina il colpo del Newcastle che batte tutti

Mancano ormai due settimane all’inizio della sessione di calciomercato invernale, che potrebbe essere più movimentata rispetto al solito. La Juventus cerca nuovi colpi per rialzarsi dal periodo complicato così come Inter e Milan lavorano per rinforzarsi e darsi battaglia per lo scudetto offrendo maggiori alternative ai propri tecnici.

Calciomercato, niente Serie A per Alli: la clausola beffa tutti

Tutti e tre i club hanno anche degli obiettivi in comune e tra questi c’è anche Dele Alli, che potrebbe lasciare il Tottenham già nel calciomercato di gennaio. Su di lui però non ci sono solo Juventus, Inter e Milan ma anche un club di Premier League che sarebbe pronto all’assalto già tra poche settimane.

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk.com’, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle che potrebbe anche avere la precedenza per averlo a gennaio: ci sarebbe infatti una clausola che darebbe precedenza ai club di Premier League e per questo il club inglese potrebbe battere Juventus, Inter e Milan.

Dele Alli dunque può presto lasciare il Tottenham ma a causa della clausola non dovrebbe comunque approdare in Serie A.