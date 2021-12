Milan, rapporti tesi: si cerca il colpaccio grazie a Ronaldo

Il Milan continua a lavorare per rinforzarsi e pensa già al colpo per il futuro: l’assist arriva da Cristiano Ronaldo

Il Milan ha vissuto tre mesi importanti e resta in piena lotta per provare a conquistare lo scudetto. I rossoneri hanno appena quattro punti in meno dell’Inter e sono al secondo posto in classifica, si può ancora ambire alla vetta ma servirà tenere un passo importante e sbagliare il meno possibile.

Calciomercato Milan, occasionissima dal Manchester United: spunta Greenwood

I rossoneri stanno lavorando per fare bene nel presente e intanto pensano anche al futuro, studiando dei possibili colpi per rinforzare ancor di più la rosa. Si potrebbe cercare un affare a sorpresa dal Manchester United e l’assist potrebbe arrivare direttamente da Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk.com’, infatti, il fenomeno portoghese non avrebbe un buon rapporto con tutti. In particolare non sembra essere in sintonia con Mason Greenwood: non è da escludere che i ‘Red Devils’ decidano di cederlo nelle prossime sessioni di calciomercato. Per questo potrebbe farsi avanti il Milan.

Si tratta di un esterno destro che ha già fatto vedere le sue grandi qualità nonostante si tratti di un classe 2001.