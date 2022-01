L’Inter trema, tutta colpa di Simeone: assalto in estate

Il ‘Cholo’ Simeone può mettere nei guai l’Inter: si valuta la maxi offerta durante il calciomercato estivo

Mancano poco più di due settimane alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ma le società di tutta Europa stanno già pianificando quelle che saranno le operazioni in vista dell’estate 2022. La nuova stagione porterà con sè diverse novità sia in campo che per quanto riguarda le panchine dei top club. In tal senso, una di queste, potrebbe a sorpresa riguardare l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il tecnico argentino può essere la ‘causa’ di una possibile clamorosa beffa all’Inter che, intanto, si prepara a tornare in campo per la difficile sfida in Serie A contro l’Atalanta di Gasperini.

Nonostante il rinnovo dell’allenatore sudamericano sia arrivato la scorsa estate e fissi la scadenza al prossimo 30 giugno 2024, Diego Simeone potrebbe salutare l’Atletico Madrid. Alcuni media spagnoli parlano della possibilità dell’addio del ‘Cholo’ al termine dell’attuale stagione che vede i ‘Colchoneros’ al quarto posto e lontani ben 16 punti dal Real Madrid capolista. In tal senso, i vertici del club spagnolo potrebbero mettere in cima alla lista il nome di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino piace non poco all’Atletico Madrid che potrebbe farsi avanti con una ricca offerta per l’allenatore dell’Inter.

Inter, attenta: ecco l’offerta per Simone Inzaghi

Attualmente Inzaghi percepisce uno stipendio intorno ai 5,5 milioni di euro all’anno (4 più bonus) e nei prossimi mesi verosimilmente l’allenatore tratterà il rinnovo con i campioni d’Italia. Attenzione, però, come detto al possibile assalto dei ‘Colchoneros’.

L’Atletico Madrid avrebbe intenzione di mettere sul piatto un ingaggio di 6-7 milioni di euro netti a stagione, per i prossimi quattro anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

L’ex Lazio ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo: il rischio addio può diventare concreto in caso di addio di Simeone all’Atletico nei prossimi mesi.