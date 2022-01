Calciomercato, 55 milioni di euro | Il Milan gli dice ‘addio’

Il prezzo stabilito dal club proprietario del cartellino del giocatore nel mirino del Milan taglia fuori i rossoneri da ogni possibile trattativa basata sul solo cash

Alla costante ricerca di un difensore di livello in grado di guidare la difesa del futuro – tenendo bene a mente l’esplosova situazione Romagnoli, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza – il Milan ha le idee chiare sull’obiettivo da perseguire.

Il colpo, che nei desideri di Pioli e dello staff tecnico potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio, si fa vieppiù importante alla luce del recente infortunio di Fikayo Tomori, che dovrà star fuori almeno un mese. In ogni caso la società rossonera sarebbe disposta ad aspettare anche fino al prossimo lugòio pur di accaparrarsi il calciatore individuato come il profilo perfetto per le proprie esigenze. Solo che c’è da superare un doppio scoglio non di poco conto.

Calciomercato, il Lille valuta Botman 55 milioni: il Milan si defila

Come riportato dal portale francese Footmercato.net, il Lille sembra non voler arretrare di un centimetro per Sven Botman, l’oggetto del desiderio del club rossonero. Già nella scorsa estate Maldini e Massara avevano insisitito non poco col club transalpino, senza riuscire a strappare il ‘sì’. Le parti, come da accordi, si sarebbero poi aggiornate nella finestra invernale di scambi. Nel frattempo però, è piombato il Newcastle con i tanti milioni a disposizione della nuova proprietà saudita.

Non avendo necessità, in questo momento, di vendere, e ben sapendo di poter tirare la corda sul prezzo con la ricchissima dirigenza dei Magpies, il Lille ha sparato alto per il suo giocatore. 55 milioni di euro – rigorosamente solo cash – rappresentano la nuova valutazione di Botman. A queste cifre il Milan non può competere: l’obiettivo, almeno per ora, sfuma.