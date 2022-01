Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia di una nuova punta: possibile offerta per battere Juventus e Inter

Il Milan sta vivendo tutto sommato una buona stagione, ma gli ultimi passi falsi potrebbero aver allontanato definitivamente la vetta della classifica. I rossoneri sono a -4 dall’Inter ma hanno disputato una gara in meno, per questo il vantaggio potrebbe diventare ancor più ampio dopo la gara dei nerazzurri contro il Bologna.

Calciomercato Milan, caccia al post Ibrahimovic: nel mirino c’è Scamacca

I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la propria rosa e pensano ai possibili colpi da effettuare nelle prossime settimane. Nella giornata di ieri è arrivato un nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic e la società sta pensando anche a come rimpiazzarlo alla fine di questa stagione, dopo il probabile addio in rossonero.

Nel mirino del Milan potrebbe esserci Gianluca Scamacca, che sta vivendo una grande annata con la maglia del Sassuolo dimostrando di avere qualità e ampi margini di crescita. Paolo Maldini vorrebbe provare a bloccarlo già ora per averlo poi la prossima estate, visto che su di lui ci sono anche altre società come Juventus e Inter.

La possibile proposta del Milan verso il Sassuolo potrebbe essere di 30 milioni di euro più l’inserimento di un giovane nella trattativa.