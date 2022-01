Calciomercato Milan, colpo in difesa: c’è la conferma

Calciomercato Milan, colpo low cost nella Serie B tedesca. Dalla Germania arriva la conferma dell’operazione

Il Milan approffitta della sosta per preparare al meglio il derby del 6 febbraio. Le prime uscite del 2022 hanno fatto perdere terreno sui nerazzurri, ora distanti quattro punti con una partita da recuperare. Pioli è pertanto costretto a vincere per rimanere aggrappato al sogno scudetto ed evitare il sorpasso da parte di Napoli e Atalanta.

L’ultima settimana di calciomercato potrebbe portare un rinforzo in casa Milan, in particolare in difesa dove gli infortuni hanno inferito con i giocatori rossoneri. Uno dei profili seguiti da Paolo Maldini è Malick Thiaw dello Schalke 04. Centrale classe 2001, sta stupendo tutti in Bundesliga: ha raccolto 20 presenze, tutte da titolare, segno della sua affidabilità. Attualmente lo Schalke staziona al quarto posto nella Serie B tedesca e potrebbe dunque perdere un tassello fondamentale per la corsa alla promozione. Dalla Germania però, arrivano conferme sulla trattativa tra Thiaw ed il Milan.

Calciomercato Milan, Maldini prepara l’assalto a Thiaw dello Schalke 04

Paolo Maldini è sulle tracce di giovani interessanti da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Gli scout hanno individuato in Thiaw dello Schalke 04 il difensore centrale del futuro. L’operazione non dovrebbe arrivare a cifre enormi, considerando che il club milita nella Bundesliga 2 (Serie B tedesca).

La conferma della trattativa è arrivata dal giornalista Dirk Schlarmann, con un post sul suo profilo Twitter: “Sta succedendo qualcosa tra Thiaw ed il Milan.” Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato.