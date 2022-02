Attacco a Ronaldo: “È egoista, non so se resta l’anno prossimo”

Il recente periodo di Cristiano Ronaldo è sicuramente negativo e arrivano le parole delicate contro di lui: futuro in bilico

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo Cristiano Ronaldo, che aveva iniziato bene con il suo Manchester United ma c’è stato un calo negli ultimi mesi. Ora il fenomeno portoghese appare nervoso anche davanti alle telecamere e questo suo atteggiamento non sta piacendo a tutti.

Calciomercato, Ince parla di Ronaldo: “Non so se resterà”

Intervenuto al ‘The Sun’, l’ex calciatore Paul Ince non ha parlato bene di Cristiano Ronaldo: “La gente diceva che il suo innesto sarebbe stato fantastico per il club, i giocatori e i giovani. La pensavamo così ma in realtà l’esempio che sta dando è pessimo. Lo abbiamo visto in numerose occasioni correre lungo il tunnel, non applaudire i tifosi o tenere il broncio, così non dà un buon esempio. Capisco la frustrazione ma devi mostrarla a porte chiuse, non davanti ai fan e alle telecamere”.

Queste invece le sue parole al ‘Genting Casino’: “Stava volando nei primi mesi, poi ha iniziato a giocare dietro dove non era un pericolo per nessuno e in seguito è arrivata la frustrazione. È un giocatore egoista, Ronaldo parla di Ronaldo. Se non segna, non sarà felice”.

Sul futuro: “Non so se Ronaldo rimarrà anche l’anno prossimo. Dipende da come si arriva a fine stagione, io penso che se resta Rangnick lui va via”.