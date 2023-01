Conte gli dà il benservito, Inter e Juve pronte al colpaccio

Si riapre clamorosamente, per Juventus ed Inter, la pista che porta al giocatore degli Spurs, ‘scaricato’ da Antonio Conte

Riapre ufficialmente il cosiddetto ‘mercato di riparazione’, che orma negli ultimi anni sta sempre più assumendo le connotazioni del marcato eestivo. E per il volume degli affari in gioco, e per l’importanza dei colpi messi a segno. Basti pensare che lo scorso anno proprio dalla sessione invernale di scambi arrivò un certo Dusan Vlahovic alla Juventus.

L’attaccante serbo, ultimamente ‘caduto in disgrazia’ anche e soprattutto per la fastidiosa pubalga che lo tormenta, è finito nelle mire del Tottenham di Antonio Conte, seriamente intenzionato a migliorare in modo decisivo la qualità degli interpreti a propria disposizione con colpi top che potrebbero arrivare già a gennaio. Proprio negli Spurs gioca però un giocatore che, di converso, piace alla Juve. E non solo. L’ex Barcellona, mai davvero entrato nelle grazie del tecnico salentino, sarebbe già stato messo nella lista dei possibili partenti del mercato invernale.

Emerson Royal ai titoli di coda: Allegri e Inzaghi ora sperano

Secondo il sito inglese specializzato in trattative di mercato ‘Footballinsider247.com‘, l’avventura al Tottenham di Emerson Royal, il laterale 23enne brasiliano, sarebbe ai titoli di coda. Alla base della rottura dell’armonia, e della conseguente probabile cessione del giocatore, vi sarebbe uno screzio avuto nei giorni scorsi con un membro, non meglio specificato, dello staff tecnico degli Spurs.

Già nel match contro il Brentford giocato a Santo Stefano, quando il Tottenham non è andato oltre il pareggio, il sudamericano è finito in panchina, col posto da titolare occupato da Matt Doherty. Per mesi nel mirino dell’Inter proprio ai tempi della vincente esperienza del tecnico salentino alla guida dei nerazzurri, Emerson Royal è uno di quei profili che torna sempre nell’agenda di mercato della stessa società meneghina ma anche della Juve. Le due rivali devono risolvere il problema delle corsie laterali, e l’ex Betis sembra perfetto per tali esigenze. Il prezzo del cartellino resta considerevole, ma ora il club londinese è disposto a trattare la partenza del calciatore.