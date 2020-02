Calciomercato Inter, colpo Kumbulla | Contropartita a sorpresa!

Kumbulla è uno dei migliori talenti scoperti in questa stagione di Serie A. L’Inter cerca il colpo per il futuro, il Verona fa il prezzo

È una stagione quasi perfetta quella che sta vivendo il Verona, dopo il ritorno in Serie A tramite i playoff i gialloblù stanno andando al di sopra delle aspettative e sognano un posto in Europa League. Al momento la squadra allenata da Ivan Juric occupa la sesta posizione in classifica a pari punti con Parma e Milan e non ha intenzione di fermarsi per provare a raggiungere un traguardo storico. L’obiettivo primario della salvezza è ormai a un passo e tutto ciò che arriva in questi ultimi mesi è in più. Alla base di questa grande stagione dell’Hellas c’è la scoperta di tanti giovani importanti che stanno stupendo ogni settimana. Uno dei nomi più promettenti è Marash Kumbulla.

Calciomercato Inter, tentativo per Kumbulla: c’è il prezzo

Il difensore classe 2000 ha totalizzato 17 presenze nel suo primo campionato di Serie A e ha realizzato anche un gol. Dimostra già una grande maturità ed è per questo che ha attirato l’attenzione di club importanti come l’Inter. I nerazzurri vorrebbero provare a strappare il talento del Verona e sembrerebbero pronti a trattare in estate in modo da non farsi trovare impreparati in caso di addio di Skriniar.

Il club gialloblù sembrerebbe intenzionato a incassare soldi e il prezzo di Kumbulla potrebbe aggirarsi sui 25-30 milioni di euro. Se non dovessero arrivare offerte del genere, però, potrebbero essere valutate delle contropartite. Si è parlato di calciatori come Bastoni ed Esposito, ma sul piatto magari potrebbe finire Gagliardini.

Se il sacrificato dovesse essere il centrocampista italiano, potrebbe esserci un problema legato all’ingaggio.

