Calciomercato, non solo il PSG | Assalto dalla Premier per la stella

Con l’emergenza Coronavirus tutto si è complicato anche in sede di mercato: pronto l’assalto decisivo dalla Premier League per il top player della Serie A

Sarà un’estate davvero complicata per quanto riguarda anche il calciomercato a seguito dell’emergenza Coronavirus. La crisi sta investendo anche il mondo economico del calcio, ma continuano i contatti per la prossima sessione di mercato. Sulle tracce del centrale senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly, ci sarebbe già tempo il forte interessamento del PSG, ma non è tutto.

Calciomercato, Manchester United all’assalto di Koulibaly

Come riporta l’edizione online de Daily Star sarebbe piombato sul centrale azzurro anche il Manchester United, come riportano alcune chiacchierate con l’agente della stella della Serie A. Dopo il suo arrivo dal Genk nel 2014 il difensore partenopeo è considerato uno dei migliori al mondo consacrandosi nel calcio che conta in pochi anni.

Il PSG lo avrebbe messo nel mirino per cercare di sostituire all’altezza l’esperto capitano Thiago Silva, pronto a dire addio al termine della stagione all’età di 35 anni con il suo contratto in scadenza a fine giugno. Tra i primi nomi della lista di Leonardo ci sarebbe già da tempo il difensore del Napoli, pronto ad una nuova avventura della sua carriera.

Per le big d’Europa è sempre difficile negoziare con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma con un’offerta potrebbe partire.

