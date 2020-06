Calciomercato Juventus, assalto in casa Real | Il consiglio di Cristiano

Dopo la finale persa in Coppa Italia, Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare a gioire con la maglia della Juventus: il consiglio sul mercato con la stella del Real Madrid

Il rapporto di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid è sempre ottimo. Dopo l’addio al club spagnolo il campione portoghese ha sempre intrattenuto una buona relazione con i suoi ex compagni. Con la finale persa in Coppa Italia contro il Napoli, ora ‘umore in casa bianconera non è dei migliori e così lo stesso CR7 potrebbe rendersi utile anche fuori dal campo con consigli importanti in ottica mercato.

Calciomercato Juventus, Asensio idea sempre viva

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Cristiano Ronaldo si sarebbe congratulato con l’esterno spagnolo Marco Asensio, tornato in campo e al gol dopo ben undici mesi di inattività a causa di diversi problemi fisici che lo hanno martoriato. Il campione portoghese avrebbe una grande stima nei confronti del 24enne, che potrebbe rientrare prepotentemente nei radar del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri.

Zinedine Zidane avrebbe così intenzione di puntare ancora molto sul suo talento, però il calcio è strano e il calciomercato potrebbe riservare così dolci sorprese per la Juventus. Il suo modo di giocare piace particolarmente all’allenatore francese, ma anche da Torino sono arrivate sempre indiscrezioni per quanto riguarda il suo futuro.

Dopo tanti mesi inattività l’obiettivo di Asensio è quello di ritrovare continuità prima di decidere il suo futuro. CR7 lo “marca” stretto

