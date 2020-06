Calciomercato Juventus, svolta Pjanic-Arthur | Arriva l’apertura!

Potrebbe esserci stata una svolta sulla trattativa fra la Juventus ed il Barcellona per Miralem Pjanic: sarebbe arrivata l’apertura decisiva.

Fin dai primi istanti in cui anche il mondo del calcio veniva messo in lockdown, a causa della pandemia di ‘Covid-19’, Juventus e Barcellona hanno intrapreso dei dialoghi sul futuro. Sul tavolo, oltre alle possibili conseguenze economiche del virus sul sistema calcio, i due club hanno messo la possibilità di realizzare degli scambi di mercato. Il Barcellona ha espresso subito un interesse nei confronti di Pjanic, mentre la Juventus ha indicato in Arthur Melo la contropartita tecnica più gradita. Dopo un periodo in cui l’asse di mercato Barcellona-Torino si era raffreddato, potrebbe essere arrivata la svolta decisiva.

Calciomercato Juventus, svolta per Pjanic al Barcellona | Apertura di Arthur!

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, la trattativa fra la Juventus ed il Barcellona per lo scambio fra Pjanic e Arthur Melo avrebbe avuto la svolta tanto attesa. Il centrocampista brasiliano, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di lasciare la capitale catalana per raggiungere Torino. Paratici sarebbe disposto ad offrire un contratto da 5 milioni di euro annui ad Arthur, più del doppio rispetto a quanto percepisce dal club blaugrana.

Negli ultimi incontri del Barcellona il brasiliano non è stato utilizzato da Quique Setien: un possibile indizio che il destino del centrocampista classe ’96 è sempre più lontano dal ‘Camp Nou’. Questa sarebbe un ottima notizia per la Juventus, che risolverebbe due problemi in un colpo solo: riuscirebbe così a cedere Pjanic, ormai fuori dai piani, e ad ottenere il rinforzo a centrocampo. La lunghissima trattativa fra i bianconeri ed i blaugrana potrebbe aver scollinato e aver imboccato la discesa.

