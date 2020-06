Calciomercato Inter, scontro con Conte | Addio immediato!

Il calciomercato Inter vede un clamoroso scontro in casa nerazzurra: faccia a faccia con Conte, addio immediato al club nerazzurro

In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A, contro la Sampdoria, in casa nerazzurra si guarda al futuro. Un futuro che vedrà Antonio Conte, protagonista negli scorsi giorni di uno scontro acceso e che ha portato un inatteso addio nel club di Steven Zhang. L’indiscrezione, riportata da ‘Il Corriere dello Sport’ vede il tecnico del club meneghino protagonista ancora una volta: ecco cosa è accaduto.

Calciomercato, contrasto con Conte: ha lasciato l’Inter!

Nervi tesi in casa Inter. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, vi sarebbe stata negli scorsi giorni una accesa discussione tra Antonio Conte e Julio Tous che ha portato all’addio di quest’ultimo che ha lasciato l’Inter. Il preparatore atletico spagnolo, specializzato nel lavoro in palestra, ha quindi salutato la società nerazzurra dopo i dissapori con l’allenatore leccese. Tous in passato ha fatto parte dello staff tecnico di Conte sia alla Juventus che al Chelsea. Una separazione inattesa che potrebbe dunque portare Tous ad una nuova esperienza lavorativa.

L’addio, infine, sarebbe avvenuto da circa due settimane. Il quotidiano parla di una forte eventualità per il preparatore atletico: entrare nello staff di Luis Enrique nella nazionale spagnola. Lo spagnolo era stato portato a Milano, dall’ex Ct della nazionale italiana, la scorsa estate. Intanto i nerazzurri, tra campo e mercato, proseguono la rincorsa al tricolore nella sfida con Juventus e Lazio.

La Serie A riprende e l’Inter, tra nervi tesi e addii, è concentrata sul suo obiettivo.

