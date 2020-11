Calciomercato Milan, il colpo può sfumare | Assalto e ‘scippo’ dalla Spagna

Il Milan lo avrebbe messo nel mirino ormai da tanti mesi, ma potrebbe arrivare così la beffa decisiva con l’assalto del top club spagnolo: l’affare

Il Milan è tornato ad essere competitivo con la possibilità di arrivare ad innesti di assoluto valore negli ultimi mesi. La compagine rossonera è rinata con il ritorno in rossonero anche di Zlatan Ibrahimovic, ancora in forma strepitosa. Da ormai tanti mesi il club milanese aveva messo nel mirino un talentuoso giocatore, che ora è sulla bocca di tutti. Possibile beffa in arrivo per il Milan.

Calciomercato Milan, assalto del Real Madrid per Szoboszlai

Dominik Szoboszlai è l’eroe dell’Ungheria. Il suo gol nei minuti di recupero ha regalato una qualificazione storia alla sua Nazionale per i prossimi Europei. Il centrocampista del Salisburgo, classe 2000, è stato accostato in passato anche al Milan come svelato anche dal portale spagnolo “Todofichajes” con un nuovo possibile assalto da parte del club rossonero. Ci sarebbe già un accordo tra le parti, ma potrebbe arrivare una nuova beffa.

La prima pagina di “As” ha parlato di un possibile forte interessamento da parte del Real Madrid per il talentuoso centrocampista del Salisburgo. Il suo contratto scadrà nel 2022 con la sua valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il presidente Florentino Perez ci proverà.

Le prossime settimane saranno così già decisive visto che Dominik Szoboszlai è destinato a calcare palcoscenici importantissimi per un futuro roseo.

