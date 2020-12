Calciomercato Inter, colpo Papu Gomez | Scambio rifiutato!

L’Inter sta pensando al colpo Papu Gomez in vista di gennaio: c’è la proposta di scambio da parte dell’ad Marotta, l’Atalanta dice no

L’Atalanta e Gomez, con ogni probabilità, si diranno addio già a gennaio. Il rapporto ormai incrinato tra il capitano nerazzurro e Gasperini porterà al divorzio nella prossima sessione di calciomercato. In prima linea l’Inter, pronta a mettere sul piatto uno scambio per arrivare al fantasista argentino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku a sorpresa | ‘Assist’ alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Come giocherebbe l’Inter con la difesa a quattro

Calciomercato Inter, scambio per Gomez: no di Gasperini

La bomba scoppiata nelle scorse ore con lo sfogo social del Papu Gomez ha fatto drizzare le antenne di diversi club, interessati al capitano dell’Atalanta. In prima fila c’è l’Inter di Conte che all’argentino ha pensato anche in passato e che, in vista della riapertura del mercato invernale, ha pianificato un’offerta di scambio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per arrivare al 10 della ‘Dea’, Marotta è pronto a inserire il cartellino di Matias Vecino. L’uruguagio piace a Gasperini che, tuttavia, è pronto a dire no. Il tecnico dell’Atalanta non si fida della fragilità dell’ex Fiorentina e quindi non lascerà partire il Papu in uno scambio con il centrocampista dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, crisi e colpaccio | Torna in Italia!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rifiuto eccellente: si chiude | Pronta la firma

Situazione dunque in divenire, in arrivo il no della ‘Dea’ al primo assalto dell’Inter: niente scambio con Vecino, per portare Gomez alla corte di Conte, Marotta dovrà pensare ad una nuova offerta.