Milan e Roma proseguono la caccia ad un attaccante di spessore per il calciomercato estivo: colpo più vicino, il bomber può dire addio

Da un lato il finale di stagione da chiudere nel migliore dei modi, dall’altro le prossime mosse da realizzare nel calciomercato estivo. Milan e Roma si guardano intorno, con il nome di Andrea Belotti che rimane sulla lista di rossoneri e giallorossi. Offerta in arrivo per il ‘Gallo’: si può chiudere.

Calciomercato Milan e Roma, colpo Belotti: addio più vicino

Il ‘Gallo’ Belotti rimane ormai da diverse stagioni, uno dei nomi più appetibili per i top club italiani ed europei. Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside.com’, il futuro dell’attaccante bergamasco sarà lontano dalla Serie A.

Il portale sostiene come l’attaccante sia in cima alla lista del West Ham per la prossima estate, con il club inglese pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro. La squadra di Moyes potrebbe quindi accogliere Belotti nei prossimi mesi, beffando di fatto Roma e Milan che hanno tallonato la punta 27enne in più occasioni.

Situazione in divenire, con il futuro di Belotti che sembra sempre più vicino alla Premier League: il ‘Gallo’, in stagione, ha messo a segno 11 reti e 6 assist vincenti in 26 presenze con il Torino.