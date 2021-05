In attesa del prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe avere l’occasione di superare e beffare il Milan nella corsa al difensore: c’è la proposta dalla Bundesliga

Archiviato il successo sull’Inter, per la Juventus è tempo di valutare le prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, la società bianconera potrebbe ripartire dall’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Secondo quanto riportato da ‘Daily Mail’, il Liverpool non avrebbe intenzione di riscattare Ozan Kabak dallo Schalke 04. Il difensore centrale turco, arrivato dei tedeschi lo scorso 1 febbraio, farà ritorno allo Schalke che è intanto retrocessione in seconda divisione. Uno scenario che potrebbe spingere l’agente di Kabak a proporre il suo assistito che, sicuramente, non rimarrà allo Schalke 04. Una possibile offerta alla Juventus del cartellino del 21enne befferebbe di fatto il Milan, che ha inseguito Kabak durante le ultime due sessioni di calciomercato, salvo poi vedere l’approdo del difensore alla corte di Klopp. Adesso dunque Kabak potrebbe finire in Serie A, ma vestendo la maglia bianconera: ecco le cifre.

Calciomercato Juventus, occasione Kabak: c’è l’offerta

L’agente di Kabak può offrire il difensore, destinato a lasciare il Liverpool dopo i pochi mesi di prestito ai ‘Reds’. L’opzione Juventus può prendere quota, con lo Schalke costretto a cedere Kabak, vista la retrocessione in B.

Potrebbero quindi bastare solo 15 milioni per vedere l’approdo del classe 2000, protagonista di 27 presenze (2369′) con la squadra di Klopp, in Serie A con la maglia della Juventus.

Situazione in divenire, con il Milan che rischia di registrare una clamorosa beffa nel prossimo mercato estivo quando a dicembre pareva fatta per l’approdo di Kabak in rossonero.