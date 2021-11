‘Minaccia’ da Madrid, Ancelotti vuole il big: il Milan fa la voce grossa

Il Milan può vedere sulla sua strada, per le prossime sessioni di calciomercato, Carlo Ancelotti: richiesta shock da Madrid

Nonostante il pari nel derby, il Milan resta la capolista della Serie A al pari del Napoli. In attesa di scendere in campo sabato sera in casa della Fiorentina, i rossoneri iniziano a lavorare alle prossime mosse di calciomercato che, tra gennaio e l’estate 2022 potrebbero portare non poche novità alla rosa allenata da Stefano Pioli. Sia in entrata che in uscita, il ‘Diavolo’ non ha intenzione di rimanere con le mani in mani e avrebbe avviato da tempo i contatti con il Real Madrid per provare a trattenere Brahim Diaz.

Il trequartista spagnolo è, tuttavia, solo la punta dell’iceberg in un’alleanza di mercato che può vedere diverse sorprese per le ‘Merengues’ e i rossoneri. Nei discorsi tra dirigenze per trovare una soluzione al futuro di Brahim Diaz, ancora in bilico tra Real Madrid ed il Milan, i ‘Blancos’ avrebbero manifestato un forte interesse per uno dei pilastri della squadra di Pioli.

Milan, il Real vuole Tomori: la situazione

Si tratta di Fikayo Tomori, protagonista nel derby e riscattato ufficialmente in estate dal Chelsea per poco meno di 30 milioni di euro. Adesso il centrale inglese è una pedina insostituibile ed ha attirato su di sè le attenzioni del grande ex milanista Carlo Ancelotti.

Un interesse destinato, forzatamente, a raffreddarsi poichè per il Milan, Tomori in questo momento, non ha prezzo.

16 presenze e 1350′ per Tomori fino a questo momento, tra campionato e Champions, un vero e proprio totem per l’ottimo rendimento di inizio stagione del Milan.