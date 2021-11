Scambio ‘folle’ per Lautaro Martinez: gioiello dalla Spagna

Nonostante il rinnovo con l’Inter, i top club continuano a valutare l’assalto a Lautaro Martinez: possibile scambio a sorpresa

La sosta per le nazionali ha interrotto il cammino dell’Inter campione d’Italia che punta ad accorciare le distanza da Napoli e Milan, in vetta alla classifica di Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, tra i pensieri fissi di casa nerazzurra continua ad esservi il destino di Lautaro Martinez. Nonostante il prolungamento contrattuale siglato alcuni giorni fa e che vede la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026, per il ‘Toro’ le insidie sono tutt’altro che passate.

Diverse le società alla finestra per il talentuoso argentino: su tutte il Real Madrid. Carlo Ancelotti stima Lautaro e lo vorrebbe, il prossimo luglio, a disposizione per completare l’attacco delle ‘Merengues’. L’ex allenatore del Milan avrebbe in mente una maxi offerta, tra cash e contropartita, per tentare di convincere Beppe Marotta e Piero Ausilio a lasciare partire l’ex Racing, come riportato da ‘Interlive.it’. Il portale sottolinea come, oltre ad un conguaglio cash di 40-50 milioni, l’idea di Ancelotti sarebbe quella di offrire Eden Hazard valutato 60 milioni.

Il Real su Lautaro: spunta la carta Hazard

Il problema riguardante il belga è legato al ricco ingaggio di 15 milioni netti all’anno, percepiti dal club di Perez.

L’Inter potrebbe replicare alla proposta del Real con 80 milioni più il prestito dell’ex Chelsea e metà ingaggio pagato proprio dalle ‘Merengues’, per cedere a titolo definitivo Lautaro Martinez al club madridista.

In questa stagione l’argentino ha segnato, nonostante il rigore fallito nel derby, 5 reti ed 1 assist in 15 presenze complessive con la maglia dell’Inter.